يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح الوزارة من خلال فريق محمية وادي الحيتان بقيادة الدكتور محمد سامح، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وبالمشاركة البحثيه مع مركز جامعة المنصورة للحفريات بقيادة د. هشام سلام في اكتشاف حفرية لنوع جديد من حفريات الحيتان البرمائية التي تعد نقلة حقيقية للبحث العلمى لاستكمال الطريق لجيل جديد من الحيتان البرمائية ويسد جزء من الفجوةً الكبيرةً في البيانات التي تثبت نظرية تطور الحيتان التي كانت تعيش منذ ملايين السنين ببحر التيتس الذي كان يغطى منطقة الفيوم قبل 43 مليون سنة .

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أنه قد تم الانتهاء من الدراسات العلمية على حفرية الحوت بمشاركة الباحث عبدالله جوهر بكلية العلوم جامعة المنصورة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في دعم البحث العلمي المميز وبناء الكوادر الشبابية في مجال الحفريات للمساهمة في مد العالم بالبيانات الخاصة بتطور الحيتان عبر الزمان والتي تعكسها محمية وادي الحيتان كأحد اهم مواقع التراث الطبيعى في مصر والعالم .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحوت المكتشف اطلق عليه الفريق المصرى اسم فيوميستس- أنوبيس ليجمع الاسم بين المكان المكتشف فيه وهو الفيوم، واسم أنوبيس إله فرعوني قديم لإضفاء الطابع المصري القديم على هذا الاسم العلمي كأول حفرية يتم تسميتها من قبل فريق مصرى دون مشاركة لباحثين من خارج مصر.

وأكد الدكتور محمد سامح مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بقطاع حماية الطبيعة ومدير محميات المنطقة المركزية أن الحوت فيومسيتس المكتشف يعد أقدم من كل الحيتان الأفريقية التي عُثر عليها حتى الآن بالإضافة إلى أنه واحد من أقوى الحيتان المكتشفة حتى الآن في تلك الحقبة من الزمان فالتحليل التشريحي لتلك الحفرية أثبت أن لذلك الحوت «عضة قوية للغاية»، ربما تفوق في قوتها عضة التمساح القاتلة.

وأشار د محمد سامح، أن البحث أثبت أن الحوت المكتشف يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، ووزنه نحو 600 كجم، وهو احد الثديات البرمائية فهو قادرًا على المشي باليابسة والسباحة في البحر، كما تميز بقدرات شم وسمع قوية، بما يجعله يشبه الثدييات التي تعيش على اليابسة كما تشمل الحفرية المستخرجة لذلك الحوت جزءًا كبيرًا من الجمجمة، وعظامًا من القفص الصدري، وأجزاءً من الفك السفلي، وتبيَّن من الدراسة التشريحية المفصلة للأجزاء التي عُثر عليها أن ذلك الحوت الجديد يختلف تمامًا عن كل أقرانه من الحيتان المعروفة من قبل، كما أوضحت خصائصه التشريحية أنه كان يتميز بمهارات افتراس كبيرة، وعضلات فكين قوية وضخمة، مكنته من الهيمنة على البيئة التي عاش فيها آنذاك، كما يُهيمن حوت «الأوركا» القاتل على البيئات البحرية اليوم.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بدعم البحث العلمى في مجال الحفريات في اطار البروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة المنصورة لتدريب شباب الباحثين على استخراج وصيانة الحفريات حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدربيبة في هذا الشان منذ ثلاث سنوات ويعد هذا البحث من أهم ثمرات التعاون في ذلك المجال.