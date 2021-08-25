استئناف جلسات محاكمة 18 شخصًا بتهمة الشروع في القتل بدير مواس في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 18 شخصا بتهمة الشروع في القتل بمركز دير مواس جنوب المنيا.

استعرضت هيئة المحكمة، رئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، وأمانة سر على حسن ومحمد مصطفى هارون، قرار الإحالة المتعلق بالاتهامات الموجهة للمتهمين والمتعلقة بالشروع في القتل بمركز دير مواس عام 2019 .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام، لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين في القضية رقم 6719 لسنة 2019، والمقيدة برقم 1705 لسنه 2019 كلي جنوب المنيا، والتي تضم 18 متهما جميعهم محبوسون على ذمة القضية.