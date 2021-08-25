17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

★ ★ ★ ★ ★

في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري

كشفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، مستهدفة بذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري، أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكّنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترًا مربعًا ومعالجة حفر وتشقّقات الطرق بإجمالي 7980 مترًا مربعًا.

وأضاف المهندس الأسمري أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسة.