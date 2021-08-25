أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

Print
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر 17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر
في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

كشفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، مستهدفة بذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري، أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكّنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترًا مربعًا ومعالجة حفر وتشقّقات الطرق بإجمالي 7980 مترًا مربعًا.

وأضاف المهندس الأسمري أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة