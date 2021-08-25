تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان

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تراجعت معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في أفغانستان بنسبة 80 بالمئة في الأسبوع الأول الذي أعقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول،

حسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف " محذرة من أن صلاحية نصف عدد الجرعات القليلة التي تسلمتها البلاد حتى الآن توشك على الانتهاء.

وأشارت بيانات اليونيسف إلى أن الأسبوع الذي بدأ يوم 15 أغسطس شهد تطعيم 30500 شخص في 23 من 34 إقليما أفغانيا، مقارنة مع 134600 في الأسبوع السابق في 30 إقليما ، وفقا لوسائل إعلام عالمية من بينها رويترز .

في حين ذكر المتحدث باسم اليونيسف "التراجع مفهوم ، مثلما هو الحال في أوقات الفوضى والصراع والطوارئ، يعطي الناس أولوية لسلامتهم وأمنهم"، مشيرا إلى أن المنظمة تدعو جميع العاملين في الأطقم الصحية في أفغانستان، ومن بينهم النساء، إلى العودة إلى أعمالهم.

غير أنه امتنع عن التعقيب بشأن ما إذا كان تراجع معدلات التطعيم ناتج كذلك عن تشكك طالبان المحتمل في اللقاحات، لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن تباطؤ طويل الأمد في حملة التطعيم.

وقال المتحدث إن صلاحية نحو مليوني جرعة من لقاحات جونسون اند جونسون تسلمتها أفغانستان حتى الآن تنتهي في نوفمبر.

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية أنه جرى توزيع 1.2 مليون جرعة من اللقاحات فحسب في أفغانستان حتى 20 أغسطس .

ويبلغ عدد سكان أفغانستان نحو 40 مليون نسمة في حين تقوم اليونيسف بتوزيع اللقاحات عبر آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.