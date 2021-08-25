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تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

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تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

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قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر رد هيئة المحكمة التي تحاكم زياد العليمي وآخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 أكتوبر المقبل .

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

المصرى اليوم

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