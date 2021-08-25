محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعاً بحضور الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق والمنسق الوطني لمشروع تعزيز المواءمة بالبيئة الصحراوية بمطروح، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي للمشروع، والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية مقرر اللجنة الإقليمية للمشروع وعدد من مديري الإدارات المختلفة التي تشارك في المشروع.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الدولة تسعي إلى وضع المواطن في مقدمة أولوية اهتماهماً خاصة ساكني التجمعات الصحراوية بمحافظة مطروح من خلال دعم المشروعات التنموية التي تساعد على تحسين الحالة المعيشية لهم.

وقال الدكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني للمشروع ان المشروع يساعد على الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين نظم التغذية في البيئات الهامشية من خلال توفير سبل عيش مجزية ومستدامة ومرنة بالإضافة بناء قدرات الأسر الريفية الفقيرة علی التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين وتعزيز القدرات الانتاجية للزراعة في المناطق الصحراوية مساعدة المجتمعات المحلية علی تعزيز الإمکانات الإنتاجية للأراضي المستصلحة وكذلك مساعدة المرأة من أجل تحسين أوضاعها الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

بينما قام الدكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني للمشروع، بعرض بعض أنشطة المشروع ومنها إنشاء 6000 بئر نشو لحصاد وتخزين مياه الأمطار لغرض الشرب والاستخدام المنزلي، لتوفير 720 ألف متر مكعب من المياه كل موسم، وإنشاء 500 خزان بسعة إجمالية 150 ألف متر مكعب، بغرض الري التكميلي لزراعات الخضر على مساحة 500 فدان.

ومن المقرر تنمية 100 كيلو من الوديان لاستصلاح 1900 فدان في بطون الوديان، وإعادة تأهيل 100 بئر رومانى قديم لحصاد وتخزين 100 متر مكعب من مياه الأمطار كل موسم، بغرض الري التكميلي، وإنشاء 700 خزان جديد لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة 10 آلاف و500 متر مكعب.

وأشار المنسق الوطني إلى تقديم نماذج إرشادية لتحسين الممارسات الزراعية على مساحة 500 فدان للمحاصيل البستانية، وإنشاء مجموعة من المشاتل لإنتاج شتلات الزيتون والتين واللوز والعنب والشجيرات الرعوية والخضر والنباتات الطبية والعطرية، وتحسين زراعات الشعير بنظم التحميل على مساحة 1500 فدان، وإنشاء نماذج رعوية للتدريب وجمع البذور على مساحة 5000 فدان، وتنمية المراعي الطبيعية لمساحة 90 ألف فدان بالمنطقة المطرية، وتحسين الأصناف والأنواع النباتية الملائمة للزراعة المطرية والمتحملة للجفاف والملوحة، بالإضافة إلى تدريب 5000 مزارع على الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية، وإنتاج كباش محسنة وتداولها بين المربين لحوالي 120 كبش سنويا.

وتستهدف مشروعات الرعاية البيطرية، من خلال مشروع المواءمة في البيئات الصحراوية بمطروح، تحسين الثروة الحيوانية لحوالي 500 ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل. ويهدف المشروع في قطاع الطرق تمهيد ورصف 250 كيلومتر طرق، للربط بين المجتمعات في مطروح وسيوة.

ومن المقرر إنشاء 3 وحدات صحية ثابتة في مطروح وسيوة وتحسين الحالة الصحية والغذائية لحوالي 6500 سيدة بدوية، ورفع المهارات لتحسين جودة الغذاء والحالة الصحية بوجه عام. كما سيتضمن المشروع إنشاء 15 مدرسة تعليم أساسي، من بينها مدرستين بسيوة، لتوفير الخدمات التعليمية لحوالي 1000 تلميذ وفتاة كل عام، وإنشاء 3 مدارس ثانوية بمطروح، وإنشاء مركز خدمات ودعم إرشادي وبحثى في الأراضي المستصلحة.

ويهدف المشروع لدعم المرأة، بإنشاء 3000 دورة مياه للمرأة المعيلة، ومحو أمية 2000 سيدة وفتاة وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، مثل أبراج الحمام وتربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، يستفيد منها 3000 سيدة.

وتمتد منطقة عمل المشروع من غرب مدينة الضبعة عند قرية جلاله غرب الضبعة وحتى مدينة السلوم بطول حوالى 300 كيلومتر، وبعمق من 40 إلى 70 كيلومتر جنوبا، ومنطقة جنوب العلمين وواحة سيوة، وينفذ المشروع خلال 7 سنوات تبدأ من العام الجاري، من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».

وفى نهاية الاجتماع شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني للمشروع عدد من برتوكولات التعاون مع المشروع ومديرية التعليم ومديرية الشؤون الصحية وهيئة الابنية التعليمية وهيئة محو الامية ومديريه الزراعه ومديريه الطرق).