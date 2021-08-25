السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي

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فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بنشر الوعى الثقافى والفكرى والأدبى بين جميع فئات المجتمع، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لقاءا بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، بحضور الأديب والسيناريست محمد السيد عيد نائب رئيس هيئة قصور الثقافة سابقا، تحدث خلاله عن سيرة الشاعر صلاح عبد الصبور وابداعه في مجال الشعر العربي والمسرح الشعري، قدم اللقاء محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، وأداره الأديب محمد عبد الوارث.

وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة، تحدث الأديب علاء أحمد عن البناء القصصي وأهم مبادئ كتابة القصة القصيرة، كما تم مناقشة قصة نظرة للكاتب يوسف أدريس كنموذج للقصة مكتملة الأركان؛ وعلى مسرح القصر قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية عرض فنى تضمن مجموعة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية باستخدام تقنيه القص واللصق من مواد مختلفة، بجانب ورشة عمل أطباق من الفوم والبورو الملون وخامات البيئة.