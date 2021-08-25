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شيكابالا يهدي فوز بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

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شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر شيكابالا يهدي فوز بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

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حرص محمود عبدالرازق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي على توجيه رسالة إلى جماهير الأبيض بعد الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخ الزمالك.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة خلال احتفالات الجماهير بفريق الزمالك معلقًا: «مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة الدوري، وإن شاء الله نفرحكوا في البطولات الجاية.. إهداء إلى أرواح العشرين شهيد، عمرو حسين وأبوميدو وكل شهدائنا».

وتوج الزمالك الثلاثاء 24- 8 -2021، ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021 بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 73، مما يعني حسم نادي الزمالك بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة دون النظر لمباراة الأهلي وأسوان، ولقاء البنك الأهلي الذي سيخوض مباراته الجمعة أمام الزمالك.

المصرى اليوم

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