ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا

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اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، باكتشاف المواهب والعمل على رعايتهم بمختلف الوان الثقافة والفنون، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال المركز الثقافى بطنطا ورشة فنية لتحسين الخط العربى وتدريب الأطفال والشباب على أساسيات الخط "النسخ والرقعة" تدريب حامد على، حيث بدأ بشرح الحروف الهابطة عن السطر في خط النسخ، والحروف الراسية علي السطر ، إلى جانب التعرف على أوضاع الحروف مجموع واحد، بحضور عدد كبير من المتدربين تم تقسيمهم إلى ٤ مجموعات، وذلك الأحد والأربعاء من كل أسبوع مجانا.

استكمل المركز تدريبات ورشة العزف على آلة الاورج للأطفال، تدريب عازف الكيبورد أحمد رزق، الورشة تقدم مجانا لرواد المركز خلال أجازة الصيف السبت والثلاثاء ، الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بينما نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز دورة تدريبية على برنامج adobe premiere pro cc تدريب مصممة الجرافيك هاجر عبد الفتاح، حيث قدمت شرح واف لمراحل المونتاج والواجهات الاساسية فى البرنامج، وكيفية التعامل مع الفيديوهات بكافة انواعها وكيفية اضافة فلاتر ووضع تأثيرات داخلية وخارجية عليها.