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نظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق ثانى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك بعدما ظهرت جثته في ترعة بدائرة مركز المنصورة في حالة تعفن رمي شديد، بعد اختفائه لمدة 26 يوما، والذى تبين قيام صديقه وآخر باستدراجه وقتله لسرقة التوك توك التي يعمل عليه.

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية أحال كل من عمرو رأفت السعيد عوض عيسى (محبوس ) 29 سنة، ومقيم البدالة بمركز المنصورة، ومحمد سلامة السعيد حراز (محبوس)، 19 سنة،- سائق توك توك – ومقيم جديلة ثان المنصورة، 7/1/2021، بدائرة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية، لمحكمة جنايات المنصورة، لأنهما قتلا المجني عليه كريم أشرف محمد إبراهيم عبده عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا عزما قاطعا على قتله وما إن ظفرا به فاستزلهما الشيطان بفكرهما الإجرامي وأجسادهما العتية وقلوبهما المتشحة بالسواد فنسجا له الحيلة وانطلت عليه فقصدا به إلى المكان القصي المرموق سلف وما إن أحكما دهاءهما فعنقه الأول برباط وأحكمه ليسجياه أرضا وعاجلة المتهم الثاني بضربات بواسطة أداة «حجر»

برأسه غير مرة حتي دان طيعا لبطشهما وألقيا بحمل جسده بإحدى المصارف لیستوثقا من وفاته محدثین به الإصابات الموصوفة بشهادة الطبيب الشرعي وما اورده بتقريره إلى أن فاضت روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد ارتكبا الجناية المار بيانها قاصدين التأهب وارتكاب جنحة في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة

- سرقا الهاتف الجوال المملوك للمجني عليه السالف الذكر والدراجة النارية والمملوكة، للمجني عليه / محمد عبدالمنعم مروان أحمد حال قيادة الأول لها والمبينين وصفها وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك ليلا، وعلي النحو المبين بالتحقيقات

- حازا وأحرزا أداتين مما تستخدم في التعدي على الاشخاص «رباط- حجر» بدون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وشهدت جلسة المحاكمة استماع هيئة المحكمة للمتهمين خارج القفص واعترف أحدهما «المتهم الثانى في القضية»، بارتكاب الواقعة معللا ذلك بتوجههما لشراء مواد مخدرة وقيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه بقصد سرقة التوك توك، بينما نفى المتهم الأول جميع التهم مؤكدا عدم وجوده بمسرح الجريمة.

واكد محامى الدفاع أن تقرير الطبيب الشرعى لم يبين سبب الوفاة بسبب تحلل الجثة ولم يتمكن من تحديد وجود شبهه جنائية من عدمه، وأن القضية مبنية كلها على تحريات المباحث فقط.

وقررت هيئة المحكمة التأجيل لآخر الجلسة للحكم.

وتعود وقائع القضية لتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من المدعو «أشرف محمد ابراهيم محمد عبده»، 51 سنة نجار، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بغياب نجله المدعو «كريم»، 20 سنة سائق توك توك، بتاريخ 6/1/2021 عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته رقم (177) مرور الدقهلية شاسيه رقم 20389- موتور رقم 48594- أسود اللون – موديل 2019 والمحرر بشأنه المحضر رقم 204 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة .

ويوم 30 يناير تبلغ لمركز شرطة المنصورة بعثور الأهالي على جثة لشخص بمدخل مياه متفرع من نهر النيل بزمام قرية «البرامون» دائرة المركز حيث خرجت الجثة أثناء قيام فلاح برى الأرض، انتقل المقدم احمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتمكن الإنقاذ النهرى من انتشالها وتبين من مناظرتها أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر في حالة انتفاخ بعموم الجسم وتعفن رمي شديد وغير واضحة المعالم يرتدي ملابسه كاملة وينتعل فردة حذاء بقدمه اليمنى فقط وبيده اليسرى ساعة يد رقمية جلد وباليد اليمني انسيال معدن وعثر بجيب بنطاله على مبلغ 100جنيه ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق ثبوتية.

تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بتشريح الجثة إلا أن الطبيب القائم بالتشريح، قرر بأنه تعذر الجزم بوجود إصابات وتحديد سبب الوفاة لوجود الجثة في حالة تعفن رمي شديد وانتفاخ بعموم الجسم وتبين أنها للشاب المتغيب، بدائرة قسم ثانى المنصورة ونظرا لما تمثله الواقعة من أهمية خاصة بعد اختفاء التوك توك والذى رجح أن وراء الواقعة دوافع جنائية بغرض التخلص من المتغيب وسرقة المركبة خاصته.

وبناء على توجيهات مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة فقد تم إعداد خطة بحث هادفه ومناسبة نفذها ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقسم شرطة ثان المنصورة وإدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بإشراف مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.

ووردت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالتوجه إلى شركة «ابتامكو غبور» بالمنطقة الصناعية بكرداسة نطاق أمن الجيزة، ومعه فاتورة خاصة بالدراجة النارية المستولى عليها بقصد التأكد من صحة الفاتورة، وبمناقشته أقر بقيام كلا من سائق توك توك ونجار مسلح، ويقيمان ببشتيل دائرة مركز أوسيم الجيزة بعرض التوك توك عليه بقصد بيعه لهما إلا أنه وعند تشككه في الفاتورة المقدمة له رفض شرائه .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهما، وبمناقشتهما، قررا قيامهما بتزوير فاتورة التوك توك محل البلاغ، والمنسوب صدورها «لشركة ايتامكو غبور» وبيعه لأحد الأشخاص بثمن المثل، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، وتمكنت المباحث من ضبط التوك توك وتبين أنه ذات التوك توك الذي كان يقوده المتغيب.

وتبين أنهم تحصلوا على التوك توك من آخرين تم تحديدهم جميعا وضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط، والثاني تبع مركز شرطة الستاموني في الدقهلية جميعهم سيئ النية ويعلمون أنه من متحصلات جريمة سرقة.

ومن خلال تحريات فريق البحث وما أسفرت عن مناقشتهم أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كلا من: «عمرو رأفت السعيد عوض»، 28 سنة سائق توك توك، ومقيم قرية «البدالة»، دائرة مركز المنصورة والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب- سرقة – مخدرات»، و«محمد سلامة السعيد حراز»، 29 سنة سائق توك توك، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم ثان المنصورة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات أقرا، بإرتكاب الواقعة وقررا بانه بتاريخ 6 يناير، استدرجا المجني عليه بالتوك توك قيادته بزعم توصيلهم لناحية قرية «البدالة» دائرة مركز المنصورة، مكان العثور على الجثة، قاصدين قتله والاستيلاء على التوك توك، معدين لذلك حبل وبمكان العثور عليه قام الأول بمباغتته وخنقه بالحبل حيازته وتناوبوا التعدي عليه وضربه بقطعة حجرية على رأسه وعقب ذلك قاما بالقائه بمأخذ المياه الذي عثر عليه به، وتوجها إلى قرية «كفر الغاب» دائرة مركز كفر سعد- دمياط حيث قاما ببيع التوك توك هناك بقيمة 6000 آلاف جنيه،

وتحرر عن الضبط المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد والمقترنة بجريمة السرقة وقررت احالتهم لمحكمة جنايات المنصورة.