«البيطريين»: النقيب يبحث مع وزير الزراعة إجراءات التراخيص للعيادات ومراكز بيع الأدوية

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل لقاء الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ظهر امس الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن المجتمعين ناقشوا إجراءات التراخيص للعيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وخاصة ما يتعلق بالأطباء البيطريين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الاتفاق على مخاطبة وزارة التنمية المحلية، للوصول لصيغة تنهى المشكلة.

وثمنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قرار تفعيل عقود الإشراف البيطري على المزارع، وتم التأكيد على أن العقد الذي تم صياغته من قبل النقابة العامة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى، هو المرجع بالنسبة للعقود، وللأطباء، والوزارة، وأنه لن يتم اعتماد عقد أو تسجيل مزرعة من خارج هذه المنظومة.

كما تطرق الاجتماع إلى التلقيح الاصطناعى، حيث تم الاتفاق على التعاون بين النقابة ووزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتدريب أكبر عدد من الأطباء البيطريين، لتوسيع القاعدة في هذا المجال، وتم التأكيد على أهمية وجود الأطباء البيطريين في المنظومة بإعتبارهم الأساس فيها.

واتفق الطرفان على التعاون بين الوزارة والنقابة في مجال القوافل البيطرية العلاجية في كافة المحافظات ضمن برنامج حياة كريمة.