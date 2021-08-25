وزيرة التضامن: توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لفتيات فريق كرة السرعة بنادي دسوق

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أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شعورها بآلام الأسر التي تعرضت فتياتهن لحادث مؤلم عقب انتهاء مشاركتهن ضمن فريق كرة السرعة لنادي دسوق في بطولة الناشئين بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات، متابعة :«قلبي مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافي».

ووعدت وزيرة التضامن بتوفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالفتيات وأسرهن.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان».

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم المصابين في الحوادث التي أدت إلى إعاقة وأن نتولى الأسرة بالكامل وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.