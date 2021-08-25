أخبار عاجلة

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

المغربي سفيان رحيمي يتعاقد مع العين الاماراتي

Print
المغربي سفيان رحيمي يتعاقد مع العين الاماراتي المغربي سفيان رحيمي يتعاقد مع العين الاماراتي

تعاقد نادي العين الإماراتي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مع الجناح المغربي، سفيان رحيمي، قادما من مواطنه الرجاء البيضاوي، حتى عام 2025.


وأكمل العين بذلك عقود أجانبه الأربعة، بعدما ضم سابقا التونسي ياسين مرياح، واستعار الأرجنتيني سيباستيان غوانكا من الشباب السعودي، وأبقى على التوغولي كودجو لابا.


وقال عبدالله علي، إداري العين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن انضمام رحيمي البالغ 25 عاما والمتوج السبت مع الرجاء بلقب بطولة الأندية العربية على حساب الاتحاد السعودي "سيمثل إضافة لتشكيلة الزعيم (لقب العين)، خصوصا وأنه حصل على لقب نجم الموسم في المغرب خلال موسمين، بالإضافة لحصوله على لقب هداف بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وأفضل لاعب بالبطولة".

من جهته، قال رحيمي: "رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكرا وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء".

وسيكون رحيمي ثاني لاعب يفقده الرجاء هذا الموسم لصالح الدوري الإماراتي، بعد الكونغولي بن مالانغو، المنتقل إلى الشارقة.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
تفاصيل عرض مانشستر سيتي لرونالدو

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لرونالدو

هندرسون بجدد عقده رسميا مع ليفربول

هندرسون بجدد عقده رسميا مع ليفربول

تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا