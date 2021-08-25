أخبار عاجلة

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

Print
المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر
دعت إلى تغليب الحوار لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة

المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

عبّرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني