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مباشر - السيد جمال: حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بإجمالي حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ وسط ارتفاع حجم الصادرات بأكثر من الواردات لتحقق قفزة بفائض الميزان التجاري، بالتزامن مع نمو حركة التبادل التجاري العالمية وتحسن الظروف الاقتصادية عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي شهدت تفشي وباء جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وارتفعت تجارة السعودية السلعية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للبيانات الواردة في الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 29.9% خلال النصف الأول من العام 2021، وبزيادة قيمتها 168.56 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت قيمة تجارة المملكة الخارجية إلى 731.6 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 563.04 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاع حجم التبادل التجاري للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 55.24% على أساس سنوي؛ إلى 379.57 مليار ريال، مقابل 244.5 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بالربع الأول من العام الجاري 352 مليار ريال، مقابل 318.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2020، لترتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

الفائض التجاري يقفز بأكثر من 179%

وحققت المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا بفائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 179.2% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 109.55 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ فائض تجارة المملكة بالنصف الأول من العام الجاري أكثر من 170.7 مليار ريال، مقارنة مع فائض قيمته 61.15 مليار ريال تم تحقيقه بالنصف ذاته من عام 2020.

وسجلت السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 97.68 مليار ريال، مقابل عجز في الربع ذاته من العام الماضي بقيمة 5.19 مليار ريال.

وكانت المملكة قد حققت فائضا بالميزان التجاري خلال الربع الأول من 2021 بقيمة 73.03 مليار ريال، مقابل 66.34 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 10%.

الصادرات ترتفع لأكثر من 451 مليار ريال.. وتقفز 99% بالربع الثاني

ووفقا للإحصائية، ارتفعت صادرات المملكة السلعية بنسبة 44.6% خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 139.06 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت صادرات المملكة خلال تلك الفترة 451.15 مليار ريال، مقابل 312.09 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020.

وقفزت صادرات المملكة بنسبة 99.4% خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 238.62 مليار ريال، مقابل 119.66 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجلت الصادرات ارتفاعا بنحو 10.4% خلال الربع الأول من عام 2021، إلى 212.53 مليار ريال، مقابل 192.44 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2020.

فاتورة الواردات 280 مليار ريال

واستوردت المملكة العربية السعودية سلعا بقيمة 280.45 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021، بزيادة سنوية بلغت 11.8%.

وارتفعت فاتورة الواردات 29.5 مليار ريال عن قيمة السلع المستوردة في النصف الأول من عام 2020 والبالغة 250.94 مليار ريال.

وبلغت قيمة السلع المستوردة في الربع الثاني من عام 2021 نحو 140.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 12.9% على أساس سنوي، مقابل 124.85 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

واستوردت المملكة سلعا قيمتها 139.5 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 126.1 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2020، لترتفع بنحو 10.6%.

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