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«قصور الثقافة» بالسويس تطلق معرض للكتاب بقرية الجبلايات

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«قصور الثقافة» بالسويس تطلق معرض للكتاب بقرية الجبلايات «قصور الثقافة» بالسويس تطلق معرض للكتاب بقرية الجبلايات

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوه، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث تم تنفيذ معرض كتاب القرية لبيع كتب الهيئة العامة لقصور بأسعار رمزية، وأشرف على تنفيذ المعرض أمانى كمالي مدير عام ثقافة السويس.

وصرح الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء، إنه تم إطلاق النسخة الثالثة من مشروع كتاب القرى بقرية الجبلايات بمحافظة السويس، وذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية والوصول إلى تنويعات المجتمع السويسي وتوفير الإمكانيات المختلفة لأطفال القرى لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حيث تم تنفيذ معرض كتاب القرية بقرية الجبلايات لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الرابع من شهر اغسطس2021م والتي تعد احدي القري المحرومة ثقافيا وفنيا .حيث يبلغ مساحتها 11904،7 فدان ويصل عدد سكانها إلى 34650 نسمه، وقد شهد اقبال كبيرا من مواطني قرية الجبلايات وأهالي القرى المجاورة.

أشار الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ان هدف هذا المشروع الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف .

على هامش المعرض تم عمل محاضرة بعنوان أهمية القراءة في بناء الشخصية، وتناولت موضوع القراءة لا تزيد المعلومات فحسب؛ بل تعمل على زيادة القدرة على التحليل وربط الأمور ببعضها البعض، كما أنَّ الإنسان كثير القراءة يكتسب مهاراتٍ جديدةٍ منها: القدرة على الفهم بشكل أسرع، والقدرة على النّقاش والحوار في أي موضوع من المواضيع المختلفة، الأمر الذي يعمل على تطوير شخصيّة هذا الفرد وبشكل كبيرٍ جداً.

ويعد معرض الكتاب بقرية الجبلايات هي ثالث قرية في مهرجان القري المحرومة ثقافيا والمشروعات الثقافية بمحافظة السويس وبقية محافظات اقليم القناة وسيناء الثقافى خلال الفترة القادمة في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصري.

المصرى اليوم

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