وفد برلمان «سيراليون» لـ«افريقية النواب» : لابد من حل وسط لأزمة سد النهضة

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إلتقت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بوفد برلمان سيراليون المرافق لوزير خارجية سيراليون بمقر اللجنة اليوم الأربعاء. وقال زعيم الاغلبية رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، «ماثيو نيو فاه»، إننا نتابع ازمة سد النهضة ونسعى لتحقيق حل بين الأطراف الثلاثة للازمة .

و اضاف ان وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليراليونى ديفيد فرانسيس، ناقشا ازمة مشكلة سد النهضة وتاثيرها على دول المصب واكدا على انها تؤثر على الشعوب وانه لابد من الوصول إلى حل وسط وتابع: «الوزيران اكدا ان سد النهضة يؤثر على الامن المائي ولابد ان نتحدث مع اثيوبيا». واكد ان مصر تغلبت على الارهاب الذي واجهها في مرحلة سابقة وتسعى لحماية الامن المائي الان واعد بالحديث مع كافة الاصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية .و لفت إلى ان سيراليون تحرص على الحوار مع حكومة اثيوبيا من أجل التوصل لحل وسط يحقق مصالح كل الدول محذرا من الاثر البيئي للسد .و قال «نيو فاه» ان سد النهضة يؤثر على حصة مصر من المياه ولابد من مفاوضات تحل هذه الازمة وتحل ايضا المشاكل التي تواجه السودان. وأضاف: «نسعى لحل المشكلة وان نصل لحل يرضي جميع الأطراف».

و تابع: «ندعم مواقف مصر وندعم ايضا التعاون في المجالات المختلفة، ولابد من تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين والتنسيق مع القطاع الخاص في كلا من البلدين واعداد التشريعات اللازمة لذلك وهذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الاعمال في كلا من البلدين ونتطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد وسيراليون لديها المعادن والالماظ».