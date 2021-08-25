أخبار عاجلة

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفد برلمان «سيراليون» لـ«افريقية النواب» : لابد من حل وسط لأزمة سد النهضة

Print
وفد برلمان «سيراليون» لـ«افريقية النواب» : لابد من حل وسط لأزمة سد النهضة وفد برلمان «سيراليون» لـ«افريقية النواب» : لابد من حل وسط لأزمة سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إلتقت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بوفد برلمان سيراليون المرافق لوزير خارجية سيراليون بمقر اللجنة اليوم الأربعاء. وقال زعيم الاغلبية رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، «ماثيو نيو فاه»، إننا نتابع ازمة سد النهضة ونسعى لتحقيق حل بين الأطراف الثلاثة للازمة .

و اضاف ان وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليراليونى ديفيد فرانسيس، ناقشا ازمة مشكلة سد النهضة وتاثيرها على دول المصب واكدا على انها تؤثر على الشعوب وانه لابد من الوصول إلى حل وسط وتابع: «الوزيران اكدا ان سد النهضة يؤثر على الامن المائي ولابد ان نتحدث مع اثيوبيا». واكد ان تغلبت على الارهاب الذي واجهها في مرحلة سابقة وتسعى لحماية الامن المائي الان واعد بالحديث مع كافة الاصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية .و لفت إلى ان سيراليون تحرص على الحوار مع حكومة اثيوبيا من أجل التوصل لحل وسط يحقق مصالح كل الدول محذرا من الاثر البيئي للسد .و قال «نيو فاه» ان سد النهضة يؤثر على حصة مصر من المياه ولابد من مفاوضات تحل هذه الازمة وتحل ايضا المشاكل التي تواجه السودان. وأضاف: «نسعى لحل المشكلة وان نصل لحل يرضي جميع الأطراف».

و تابع: «ندعم مواقف مصر وندعم ايضا التعاون في المجالات المختلفة، ولابد من تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين والتنسيق مع القطاع الخاص في كلا من البلدين واعداد التشريعات اللازمة لذلك وهذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الاعمال في كلا من البلدين ونتطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد وسيراليون لديها المعادن والالماظ».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم