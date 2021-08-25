رسميًا.. هاري كين يعلن استمراره مع توتنهام الموسم الحالي

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أعلن النجم الدولي هاري كين قائد فريق توتنهام هوتسبير استمراره مع الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج» والدوري الأوروبي «يوروباليج» وذلك بعد فشل صفقة انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي.

وكتب هاري كين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «كان من المذهل رؤية استقبال جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية. سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100٪ على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح».

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يطارد مهاجم توتنهام طوال الصيف الجاري، وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، علانية عن إعجابه الشديد بقدرات اللاعب ورغبته في الحصول على توقيعه.

وشعر مسؤولو مانشستر سيتي بالإحباط في الأسابيع الأخيرة بعدما قدموا عرضاً مغرياً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإنجليزي، ولكن تم رفضه من قبل إدارة توتنهام.

وكشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن مسؤولي مانشستر سيتي سيقدمون عرضاً خرافياً جديداً هذا الأسبوع لحسم صفقة اللاعب.

وأوضحت «التليجراف» أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام لن يتنازل عن شرطه لبيع اللاعب بمقابل مادي لا يقل عن 160 أو150 مليون جنيه إسترليني.

وشارك هاري كين لأول مرة مع فريق توتنهام، هذا الأسبوع في مباراة وولفرهامبتون أمس، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 72 بعدما غاب عن مباراتي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة باكوس دي فيريرا البرتغالي، في الدوري الأوروبي اليوروباليج.

وتلقى هاري كين تحية كبيرة لحظة دخوله ملعب المباراة باستاد مولينو، الاثنين، من نحو 2845 مشجعاً من جماهير توتنهام كان مسموحاً لهم بحضور المباراة.

ودخل المباراة في الدقيقة 72 مع تقدم توتنهام 1-0. وساعد هاري كين توتنهام في تحقيق الفوز، قبل الذهاب في نهاية المباراة لتحية الجماهير التي كانت تصفق له.