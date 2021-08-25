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بالرقصات والانغام النوبية وبعبارات من الفرحة احتفل أبناء النوبة بوصول الزمالك للدوري، وذلك بصوت وغناء الفنان النوبي نبيل سراج والذي طرح أغنية خاصة بالنادي الزمالك تحمل اسم «الدوري يا سادة»، والتي تعرب عن سعادتهم بالنادي الزمالك.

وتداول عدد من أبناء النوبة فيديو خلال غناءهم للزمالك باحد الافراح وذلك على حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن سعادتهم، حيث ظهر الفنان في الأغنية مع ابناء النوبة خلال الاحتفال والرقص على الأنغام النوبية وسط فرحة عارمة.

وكان الفنان نبيل سراج قد طرح الاغنية خلال تسجيلها وذلك على قناة يوتيوب.

تضمنت كلمات الأغنية والتي طرحها الفنان النوبي نبيل سراج عبارات :«زمالك هندسة.. زمالك مدرسة..الدوري يا سادة..في ميت عقبة يا سادة..شيكابالا يا سادة يرقص كالعادة... زمالك يا سادة.. ملوك يا سادة.. في التالتة يمين عمري وحياتي.. في التالتة يمين عمري وذكرياتي.. حب الزمالك غالي عليا.. مدرسة مدرسة كورة عالمية».