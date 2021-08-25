ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بدعم الفن والفنانين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط، حيث التقي مجموعة من الموهوبين الشباب، خلال اللقاء الإسبوعي لنادي الكاريكاتير برئاسة الفنان حسام هاشم وتقديم ورشة فنية لعمل بورتريهات جديدة كوميدية ساخرة.

وضمن فعاليات برنامج «مبدعينا» بمكتبة الطفل والشباب بديروط لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات ورشة تعليم الفوتوشوب، وتستمر حتي ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ م ويقدمها أحمد جلال، وقام بشرح مفصل عن مبادئ استخدام برنامج الفوتوشوب مع المبتدئين منها، تعلم أنواع أدوات تحليل الصور وفائدة كل منها، كما تواصل مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة فعاليات ورش «الفنان الصغير» والتي تقام فعالياتها يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حيث قدمت حفيظة على محمود ورشة إعادة تدوير القماش وتنفيذ مقلمة من الجينز، بجانب ورشة الخط العربي نفذتها منال محمد وتعليم الخط العربي وكيفية كتابة الخط النسخ والرقعة والتدريب عليهم .