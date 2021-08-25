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أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية..صور

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أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية..صور أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية..صور

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أجرى د. نظير عيّاد ،أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية بمنطقة وعظ الغربية اطمأن خلالها على سير العمل بالمنطقة ومدى الانتظام في تقديم الخدمات بها وعلى رأسها خدمة الفتوى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعمل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، حيث رافقه في هذه الجولة الشيخ ياسر الفقي أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالمجمع.

والتقى الأمين العام خلال جولته بمدير المنطقة والوعاظ وبحث معهم خطط العمل داخل المحافظة سواء ما يتعلق بالقوافل الدعوية الداخلية واللقاءات الميدانية في مراكز الشباب والنوادي والمصانع ومراكز الشرطة وأماكن التجمعات المختلفة.

وأكد عيّاد ، على الدور المهم الذي يقع على وعاظ وواعظات الأزهر فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم حول الكثير من القضايا التي أسيئ فهمها نتيجة عرضها بشكل بعيد كل البعض عن صحيح الدين، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجهنا جميعًا تحتاج إلى تكريس كل الجهود الممكنة من أجل أن ينعم مجتمعنا بكل معالم السلم والأمن المجتمعي.

أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة تفقدية لمتابعة خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية
أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة تفقدية لمتابعة خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية
أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة تفقدية لمتابعة خطط العمل الدعوية بمنطقة وعظ الغربية

المصرى اليوم

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