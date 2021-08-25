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استمرار فيلم «غزة مونامور» في سينما زاوية للأسبوع الرابع..تعرف على مواعيد عرضه

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استمرار فيلم «غزة مونامور» في سينما زاوية للأسبوع الرابع..تعرف على مواعيد عرضه استمرار فيلم «غزة مونامور» في سينما زاوية للأسبوع الرابع..تعرف على مواعيد عرضه

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يستمر عرض فيلم «غزة مونامور» للثنائي طرزان وعرب ناصر في سينما زاوية للأسبوع الرابع ابتداءً من اليوم، وذلك بعد نجاح عروض الأسبوع السابقة، وبالتزامن مع مشاركته في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث افتتح المهرجان.
وكان الفيلم قد انطلق تجاريًا في منذ يوم 4 أغسطس الجاري، ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض الأردنية قريبًا.
ومؤخرًا فاز الفيلم بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورج السينمائي بسويسرا وكان «غزة مونامور» هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.
وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.
أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الـ60 من عمره، ويخفي حبه لـ«سهام» التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.
فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.

مواعيد عرض عرض الفيلم في سينما زاوية:


الأربعاء 25/8 الساعة: 1 مساءً – 7 مساءً
الخميس 26/8 الساعة: 4 مساءً – 9:30 مساءً
الجمعة 27/8 الساعة: 7 مساءً
السبت 28/8 الساعة: 4 مساءً – 9:30 مساءً
الأحد 29/8 الساعة: 1 مساءً – 7 مساءً
الإثنين 30/8 الساعة: 4 مساءً
الثلاثاء 31/8 الساعة: 1 مساءً – 7 مساءً

المصرى اليوم

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