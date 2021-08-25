فاركو يعلن التعاقد مع نجم بتروجت

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أعلن نادي فاركو التعاقد مع محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت لمدة خمسة مواسم، كرابع صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي.

وحصلت إدارة نادي فاركو على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي وإنهاء كافة تفاصيل الصفقة مع بتروجت على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي صفقة محمود عماد كرابع الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي.