سيرينا ويليامز تعلن انسحابها من بطولة الولايات المتحدة للتنس

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أعلنت الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز غيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب الإصابة، الأربعاء في حسابها على موقع إنستجرام.

وقالت النجمة البالغة 39 عاماً «بعد دراسة متأنية وتبعاً لتوصيات أطبائي وطاقمي الطبي، قررت الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً من إصابة في الوتر».

وفى نفس البطولة تدافع نعومي أوساكا عن لقبها في أميركا المفتوحة للتنس بعد انسحابها من فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام بسبب مخاوف بشأن صحتها النفسية.

وستكون أوساكا من أبرز المشاركات في منافسات السيدات في أميركا المفتوحة مع شلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، وتوجت بارتي بثاني لقب كبير في مسيرتها عندما هزمت التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-3 و6-7 و6-3 في نهائي فردي السيدات في ملاعب نادي عموم إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر لتصبح أول أسترالية تفوز بلقب ويمبلدون في 41 عاماً بعد تتويج مواطنتها المعتزلة إيفون جولاجونج بلقبها الثاني على الملاعب العشبية للبطولة في 1980.

ومن المقرر مشاركة العديد من اللاعبات البارزات اللاتي فزن بألقاب في البطولات الأربع الكبرى في فلاشينج ميدوز ومن بينهن سيمونا هاليب وجاربين موجوروزا.

وفي منافسات الرجال سيواصل نوفاك دجوكوفيتش وروجيه فيدرر ورفائيل نادال، الذين يتشاركون حاليا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقباً.

ويأمل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في أن يصبح أول لاعب منذ فعلها الأسترالي رود ليفر في 1969 الذي يكمل «عاماً ذهبياً» بعد فوزه بلقب ويمبلدون ليضيفه إلى لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

وهناك بطل سابق أيضا هو آندي موراي الذي يحتل المركز 104 عالميا أخفق في دخول القرعة الرئيسية لكنه يبقى أول لاعب على القائمة البديلة.

وستقام أميركا المفتوحة بحضور جماهيري كامل في الفترة بين 30 أغسطس و12 سبتمبر.