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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 140 طربة حشيش بالإسكندرية

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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 140 طربة حشيش بالإسكندرية حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 140 طربة حشيش بالإسكندرية

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أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، لحيازتهما 140 طربة لمخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

على الفور تم تقنين الاجراءات وإعداد كمين للمتهمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، واستهدافهم وألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة القسم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش بلغ عددها 140 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

المصرى اليوم

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