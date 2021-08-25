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إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسوان

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إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسوان إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسوان

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أصيب 16 شخصاً، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من الكيلو 90.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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