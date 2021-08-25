براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمخدرات.

البداية أثناء تفقد معاون مباحث قسم شرطة المعادى الحالة الأمنية، شاهد المتهم في حالة ارتباك وتوتر وبالاقتراب منه ألقى شنطة بلاستيك أرضًا وعثر بحوزته على لفافات للحشيش المخدر.