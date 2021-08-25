أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي

Print
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمخدرات.

البداية أثناء تفقد معاون مباحث قسم شرطة المعادى الحالة الأمنية، شاهد المتهم في حالة ارتباك وتوتر وبالاقتراب منه ألقى شنطة بلاستيك أرضًا وعثر بحوزته على لفافات للحشيش المخدر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك