رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة

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استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وأكد المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.