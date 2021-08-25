يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل)

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بهتك عرض السيدات في البساتين.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك العرض، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعرف على الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبعد فترة التعارف يتقابل معهن في أحد الأماكن العامة واستدراجهن إلى مسكنه وهتك عرضهن.

وقالت إحدى ضحايا المتهم إنه استدرجها إلى مسكنه بحجة رؤية والدته وعقب وصولهما حاول ممارسة الرذيلة معها إلا أنها رفضت وحاولت الهرب، وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض مهددها بالقتل، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها واعتدى عليها جنسيًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بتصوير المجنى عليها حال الاعتداء عليها دون رضاها وهددها بالصور والفيديوهات المسجلة والاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية.