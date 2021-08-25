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محافظ محايل يبحث أسباب الحوادث المرورية والتقاطعات والمطبات الاصطناعية

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خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة السلامة المرورية لهذا العام

محافظ محايل يبحث أسباب الحوادث المرورية والتقاطعات والمطبات الاصطناعية

بحث محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، صباح اليوم الأربعاء، أسباب الحوادث المرورية في مداخل المحافظة ومخارجها؛ في محاولة لإيجاد الحلول اللازمة التي تضمن حل تلك المشاكل.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ محايل المكلف، الاجتماع الثالث للجنة السلامة المرورية لهذا العام، بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية.

وأكد "الفلقي" أن هذه الاجتماعات تأتي بتوجيه ومتابعة دائمة ومستمرة من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، وفق مؤشرات الأداء للحركة المرورية وهندسة السلامة المرورية، والتوعية المرورية اللازمة لها.

وأوضح "الفلقي" أن رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، قدم دراسة للجنة من شأنها حل مشاكل التقاطعات والمطبات الاصطناعية بالمحافظة، واستبدالها بدورانات ذكية.

وثمّن "الفلقي" دور اللجنة في معالجة المشاكل التي تعرض عليها والتنسيق الأفقي بين الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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