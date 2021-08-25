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"إخاء" تشكر القيادة بمناسبة شمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي

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"إخاء" تشكر القيادة بمناسبة شمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي "إخاء" تشكر القيادة بمناسبة شمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي
أكدت أن القرار سيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على تمتعهم بصحة جيدة

رفع أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وقال "الدهمشي": هذا القرار سوف يسهم في تحسين جودة الحياة للأيتام واستقرارهم الصحي والنفسي، وبث الفرح والسرور في نفوسهم، ويشعرهم بالدمج الاجتماعي مقارنة بباقي فئات المجتمع، وسيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على صحة الأيتام وتمتعهم بصحة جيدة.

وأضاف: هذا القرار يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بصحة المواطنين، لاسيما المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، وإعطاء الجانب الصحي أهمية قصوى لما للصحة من دور رئيس في حياة كل إنسان.

وأردف: القطاع غير الربحي يحظى باهتمام الرشيدة لكونه أحد المرتكزات الاجتماعية والوطنية من خلال تقديم الدعم اللامحدود لفئات المجتمع. وما تشهده المملكة من ازدهار العمل الخيري وتطويره ومأسسته يؤكد هذا التوجه الكريم من قبل قيادتنا الرشيدة.

وتابع "الدهمشي": القرار يعد أحد مخرجات الرؤية الوطنية المباركة 2030، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أعلى درجات الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتلمس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة مستقبلهم، وتأمين مستقبل واعد لهم، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تطويرهم وتأهيليهم وتجويد حياتهم في مختلف المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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