"الصايغ": استثمارات الصناعات الأساسية والتحويلية بجازان تزيد على 87 مليار ريال

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خلال اجتماعه بمستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

عقد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة، محمود أبو جبارة.

ورحّب رئيس غرفة جازان في بداية اللقاء بالزيارة، مؤكداً أن منطقة جازان بها مقومات اقتصادية كبيرة، فهي تمتلك مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تقدر الاستثمارات فيها بما يزيد على 87 مليار ريال، ومدينة جازان الصناعية، بالإضافة إلى ميناء المدينة والذي يعد مركزا مهما للربط مع القارة الإفريقية والأسواق العالمية والذي صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية.

وأضاف "الصايغ" أن الميناء سوف يرتبط بقرابة ستة موانئ رئيسية، مشيراً إلى أن جازان لديها صناعة السياحة، حيث قدر حجم الإنفاق السياحي في المنطقة في عام 2019 بأكثر من 2.8 مليار ريال.

وأشار "الصايغ" إلى أن مثل هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكداً حرص غرفة جازان على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت استضافت عددًا من اللقاءات بالتعاون مع عدد من السفارات القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة؛ للتعريف بكل الفرص الاستثمارية في المنطقة، والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

من جانبه استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج، والشراكات الاستراتيجية بين السعودية وهونج كونج، والمشروعات المستقبلية والتجارة الإلكترونية ومستقبلها في دعم المستثمرين.