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رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر

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رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حوارات مع بعض السائحين الموجودين بالمعبدللاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم خلال زيارتهم لمصر، حيث رحب خلالها بعودة السائحين الروس إلى ، والتقط معهم الصور التذكارية، كما أكد لهم حرص الدولة المصرية على ضمان سلامتهم واستمتاعهم بمعالمنا الأثرية أثناء زيارتهم.

رئيس الوزراء مع السياح الأجانب في الاقصر
رئيس الوزراء مع السياح الأجانب في الاقصر

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلعه لقيام السائحين بتكرار زيارتهم إلى مصر، مؤكداً أن والشعب المصري يرحبان بالسائحين الوافدين إليها للتعرف على حضارتها العريقة والاستمتاع بأنماط السياحة المتنوعة التي تتمتع بها، ومتمنياً لهم إقامة سعيدة في مصر.

المصرى اليوم

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