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محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين

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محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين

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التقي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والمهندس محمد على وكيل وزارة الرى.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الرى لتلبية مطالب المواطنين والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لأى مشاكل أو تحديات طارئة سواء للمزارعين أو لمرشحات ومحطات مياه الشرب طبقاً للتنسيق الذي تم بين المحافظ والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أثناء زيارته الأخيرة لأسوان، مطالباً بأهمية توفير مركز صيانة متخصص لسرعة إصلاح وصيانة الوحدات والطلمبات الخاصة بمحطات الرى لتكون مدعمه بقطع الغيار والزيوت وأطقم الصيانة نظراً لبعد المسافة بين أسوان وهذه المراكز المتواجده في الوجه البحرى مما سيعمل على إنجاز هذه الأعمال في أقل وقت ممكن، وبالتالي تخفيف المعاناة عن أهالى القرى الواقعة في نطاقها المحطات.

ومن جانبه، كشف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن أنه خلال الأيام القادمة سيتم طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للرى للإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد لتجديد الوحدات والطلمبات داخل هذه المحطات من أجل الوفاء بإحتياجات مواطني قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو، وهو الذي سيتوازى مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـ 2 وحدة للطوارئ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعلى معدلات للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان بإجمالى 176 عملية، وخاصة مع وجود 138 محطة طلمبات على مستوى المحافظة تقوم برى زمام أراضى زراعية تصل لأكثر من 300 ألف فدان.

المصرى اليوم

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