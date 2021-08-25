دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم»

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تحل الفنانة درة، غدًا الخميس، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، الذي يذاع عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV»، وتقدمه المذيعة إنجى على، في الساعة الثامنة مساءً، لتكشف «دره» للمرة الأولى عن كواليس مسلسلها «زى القمر» الجزء الثانى، الذي سيتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

يدور المسلسل، في حكايات منفصلة، عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

دره تنتظر أيضًا عرض فيلمها الجديد «الكاهن» الذي كتبه محمد ناير وأخرجه عثمان أبولبن ويشارك في البطولة محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.