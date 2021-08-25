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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسي الواقعة في محافظة السويس، حيث تم ربط عدد (2) وحدة انتاج بعدد (2) مدخنة، ورصد كلا من اكاسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية. وبهذا فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس عدد (15) منشآة بعدد (62) مدخنة.

وأوضحت فؤاد أن هناك 84 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل في خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

أضافت فؤاد ان إجمالي عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل لعدد 25 محطة، مشيرة إلى استمرار الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في اطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى. مضيفة أن اجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية بلغ عدد (84) منشأة تمثل 382 مدخنة.