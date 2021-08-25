وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية

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تابع عاطف سلامة، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، التقييم المركزي لفريق تعليم مطروح المشارك في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس والتي أجريت فعالياته بمدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ولجنة التقييم الوزارية التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية.

أشاد وكيل الوزارة بمجهودات موجهي ومعلمي التربية الرياضية في تفعيل المشروع القومي واكتشاف المواهب الرياضية التي تزخر بها مدارس مطروح.

مؤكدا أنه يهدف إلى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في محتلف المحافل الرياضية إقليميًا وعالميًا.