حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص داخل نطاق المحافظة ،وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، من ردم قواعد كانت معدة لصبة خرسانية بناحية عزبة حنا الصغيرة التابعة للمدينة بمساحة ٢٠٠ متر ،كما تم فك وإزالة شدة خشبية بالدور الثالث علوي بقرية أم حسونة التابعة للوحدة المحلية بالحلمية بمساحة ١٠٠ متر تقريباً، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية ، بإزالة سور بالطوب الأحمر بقرية قهوة الجبلة بمساحة ١٥ متر ، وتمت الإزالة كلياً وتطبيق القانون على المخالفين.