موجودة في كل منزل وتسبب تسمم الأرض.. طرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية

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حذر الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات من التخلص من النفايات الإلكترونية مثل البطاريات والأجهزة التي لم يصبح لها استخدام، بطريقة تقليدية مثل إلقائها في سلة المهملات.

قال «مصطفى» خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن التخلص من النفايات الإلكترونية القديمة مع النفايات العادية، هو تخلص غير آمن، نظرًا لخطورته على البيئة لأنها تسمم الأرض التي تتحلل بها، حتى إذا تم زراعتها أو استخراج المياه منها، ستكون في غاية السمية.

وعن طرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية فقال: «يجب شراء الأجهزة الأصلية وليست المقلدة، حتى يعيش فترة أطول لتقليل كمية النفايات، بالإضافة إلى صيانة الأجهزة بشكل دوري وعدم ترك الأعطال بها حتى تتلف».

أضاف: «إذا أراد أحد التخلص من جهاز قديم يمكنه التبرع به لشخص آخر يمكنه الاستفادة منه، أو التواصل مع الجهات المعنية بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية».

تابع: «إذا كان هناك عدد من النفايات الإلكترونية بالمنزل، يجب وضعها في مكان واحد مخصص لها وعدم نشرها في المنزل، ويجب تفريغ البطاريات منها قبل وضعها في مكانها، لأن البطاريات مع الوقت قد تنفجر وتسبب مشاكل صحية خطيرة».