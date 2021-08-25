محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 91,10%

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اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2021 بنسبة نجاح 91,10 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل.

وصرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بلغ 17 ألف و 616 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 16 ألف و 49 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 5 طلاب؟

كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 87,5 % وبلغ عدد المتقدمين 8 طلاب، كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2021 ، وبلغ عدد المتقدمين 1369 طالبا وعدد الحاضرين والناجحين 930 طالبا.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم ، كما حث أبنائه الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة.