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«العارف» يحقق 53 مليون جنيه في 42 يومًا

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«العارف» يحقق 53 مليون جنيه في 42 يومًا «العارف» يحقق 53 مليون جنيه في 42 يومًا

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نجح فيلم العارف بطولة النجم أحمد عز في تحقيق إيرادات وصلت لـ 53 مليونا و372 ألف جنيه، في 42 يوم عرض فقط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

معروف أن النجم أحمد عز انتهى مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد «الجريمة»، وهو العمل الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة، باستوديو شريف عرفة بالسادس من أكتوبر، وشاركه تلك المشاهد الفنانة منة شلبي والفنان محمد جمعة والمنتج هشام عبدالخالق.

الفيلم تدور أحداثه من خلال حدوتة قائمة على دراما تشويقية، وفيها تفاصيل عديدة، ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب والفنان ماجد الكدواني محمد أبوداوود.

ويعد الفيلم نوعا جديدا كفكرة لم تتم معالجتها من قبل، وكذلك هو تجربة جديدة ومختلفة على المخرج شريف عرفة.

المصرى اليوم

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