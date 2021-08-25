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زعماء النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضي الأوروبية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:43 صباحاً
مظاهرات في فرنسا ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19»
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:43 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة السلطان سليمان القانوني 5 سبتمبر 1566
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:42 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة القمص سرجيوس 5 سبتمبر 1964
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:42 صباحاً
«زي النهارده».. منظمة أيلول الأسود تنفذ عملية ميونخ 5 سبتمبر 1972
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:42 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الأم تريزا 5 سبتمبر 1997
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:42 صباحاً
«الآثار طلعت فخار».. اعترافات قاتل زميله أثناء التنقيب في العياط
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:28 صباحاً
حادث أتوبيس السويس .. الأهالي يتوافدون إلى المستشفى للتبرع بالدم للمصابين
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
مشاهير الفن السابع يتنافسون على خطف الأنظار .. السينما والطبيعة تحتضنان «فينسيا» السينمائى
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
مهرجان «جرينيش».. التوعية والحفاظ على البيئة بدعم 3 سفارات أوروبية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:28 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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