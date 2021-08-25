السيطرة على حريق في شقة بطوخ

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وانتدب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالدور الثانى علوى بعقار مكون من 4 طوابق بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ.

وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق وأن الحريق شب بالطابق الثانى علوى، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى.