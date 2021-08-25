رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر

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زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية اامحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.، معبدالكرنك، لتفقد أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بالمعبد، استعداداً لاحتضان احتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

أوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن فريق الترميم الخاص بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر يتولى أعمال ترميم الأعمدة الكبرى بمعبدالكرنك، وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار عوامل التعرية من عليها، مع إيلاء أولوية للأعمدة على هيئة زهرة البردي المفتوح.

وصعد رئيس الوزراء إلى أعلى نقطة في معبدالكرنك حيث رأس الأعمدة التي يتم ترميمها، وأجرى حواراً مع عدد من شباب وشابات يتولون أعمال الترميم أعلى السقالات، وأكد لهم أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس صورهم وهم يعملون فوق السقالات في معبدالكرنك، مشيدا بما يبذلونه من جهود، ونقل لهم تحيات الرئيس وتقديره لما يقومون به من جهد رائع يبعث على الفخر، لافتأً إلى أن هذه الآثار عمرها آلاف السنين، ولم يفكر أحد في القيام بما نقوم به الآن لإعادة صورتها الحضارية.

رئيس الوزراء يتابع ترميم اعمدة معبد الكرنك

رئيس الوزراء يتابع ترميم اعمدة معبد الكرنك

وتعرف رئيس الوزراء منهم على التوقيت الذي يستغرقه ترميم كل عمود، والتقنيات المستخدمة، وعدد من يعملون في كل عمود، وساعات العمل اليومية، موجها بضرورة الإسراع في اتمام الأعمال المتبقية استعداداً لحدث أثري مميز جديد تنتظره مصر.

وقال وزير السياحة والآثار للعاملات: في مشروع تطوير عمدان بهو الاعمدة بمعبدالكرنك بالأقصر، انتم عناصر مشرفة، ونحن على استعداد لتوفير كل ما يلزمكم، «خلوا بالكم على نفسكم، وعلى آثار مصر».

وأضاف الوزير أن أعمال الترميم في الصالة الكبرى تشمل ١٣٤ عمودًا، ارتفاع كل منها نحو٢٠ م، بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها، وإظهارها بشكل واضح، هذا بالإضافة إلى ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبدالكرنك، مؤكداً أن أعمال الترميم تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل، للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.