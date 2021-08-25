وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل)

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وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، علي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021 ، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبارا من السبت 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل.

وقال الوزير، كما تعودنا تيسيرا علي ابنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامه عن طريق موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg:-

علي أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة من خلال الموقع.

اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار

السبت 28/8/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

الاحد 29/8/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الاثنين 30/8/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الثلاثاء 31/8/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الاربعاء 01/9/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الخميس 02/9/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

السبت 04/9/2021 رسم الفنون

الاحد 05/9/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

الاثنين 06/9/2021 الأعـــلام كلية الأعلام – جامعة القاهرة

الثلاثاء 07/9/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان

الاربعاء 08/9/2021 التمريض كليةالتمريض – جامعة القاهرة

الخميس 09/9/2021 الكليات التكنولوجية بمقركلية تكنولوجية الصناعة والطاقة ج0 القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس

السبت 11/9/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة

• علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.