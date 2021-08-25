"الدم بقى مية" حلاق قتل شقيقه ووزع أشلاءه على إمبابة والوراق.. والسبب غريب

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل العثور علي نصف جثة علوي لرجل، أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والنصف الثاني داخل كيس بلاستيك في إمبابة، وقالت إن وراء ارتكاب الجريمة "حلاق" شقيق المجني عليه.

كان قسم شرطة إمبابة قد تلقى بلاغا بالعثور على كيس بلاستيك أسود بداخله أجزاء آدمية لذكر، وفي الوقت نفسه تبلغ لقسم شرطة الوراق بالعثور علي نصف علوي لجثة شاب، تم تشكيل فريق البحث الذي قام بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان العثور على الأشلاء الآدمية التي تم نقلها إلى مشرحة زينهم.

وكشفت التحريات، بعد تفريغ الكاميرات في المنطقتين، أن الجثة لشاب يعمل "حلاق" في إمبابة، وأن شقيقه الأكبر قام بقتله وتقطيع جثته إلي أشلاء والتخلص منها بمنطقتي "الوراق" و"إمبابة"، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

اسعاف امام مستشفي العدوة بالمنيا - صورة أرشيفية

وقال المتهم إنه طالب شقيقه ببعض الأموال بسبب مروره بضائقه مالية فرفض رغم أنه يمتلك أموالًا ويستطيع حل مشاكله المادية؛ لذا قرر قتله والتخلص من جثته، تم عرض المتهم علي النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

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