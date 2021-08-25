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إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب

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إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب

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أصيب عامل بجرح طعنى نافذ بالظهر، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق في منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات الجيرة، تم نقل المصاب للمستشفى وضبط طرفى المشاجرة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود إشارة من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد بوصول عامل مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.

انتقلت قوات الأمن للمستشفى وبالفحص وسؤال المصاب «أ. م. إ»، 20 سنة، عامل اتهم «م. أ. ح»، 36 سنة، سائق، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» محدثا إصابته خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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