ضبط 23 مخالفة متنوعةً خلال حملة رقابية بمركز ملوي في المنيا

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اعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 23 مخالفةً، حيث جاءت المخالفات في قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين، موضحا ً أنه تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضرين لسلع مجهولة المصدر ومحضرا ً لعرض مستلزمات بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 15 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وسلع غذائية منتهية الصلاحية .

وأكد رئيس المركز على استمرار تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كرادع لمنع كافة صور ومظاهر الغش التجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء لدى المواطنين .