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خدمات طبية وعلاجية لـ1536 مواطنا بقرية شيبة في أبوقرقاص بالمنيا

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خدمات طبية وعلاجية لـ1536 مواطنا بقرية شيبة في أبوقرقاص بالمنيا خدمات طبية وعلاجية لـ1536 مواطنا بقرية شيبة في أبوقرقاص بالمنيا

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شيبة، بمركز أبوقرقاص، خلال يومي 23 و24 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1536 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، و379 حالة أطفال، و379 باطنه، و106 نساء، و68 أسنان، و140 جلدية، و108 حالة انف وأذن، إلى جانب انه تم عمل 127 تحاليل مختلفة وعمل 24 حالة موجات صوتيه وعمل 3 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر ل146 متردد هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي ل97 متردد .

المصرى اليوم

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