لأول مرة في أسوان.. إنشاء مدرسة تجريبية دولية تابعة لوزارة التعليم

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، والمهندس ممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان. وأكد محافظ أسوان على أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء مدرسة تجريبية دولية تابعة لوزارة التربية والتعليم لأول مرة بالمحافظة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم التجريبي وفتح المجال أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في مدارس موازية في حالة سفرهم للخارج.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص قطع من الأراضي لإنشاء مدرسة تكنولوجية وأخرى للطاقة الشمسية، بجانب مدارس متخصصة في مجالات الإتصالات وصيانة السيارات لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لاحتياجات سوق العمل .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية والتي حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان بنسبة 92 % بإجمالي 66 مشروع يتضمن إنشاء وإحلال وتجديد مدارس منها 54 مشروع مدرسة تضم 552 فصل بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجانب 12 مشروع مدرسة يضم 193 فصل بتكلفة إجمالية 83.5 مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم خلال العام الدراسى القادم إفتتاح 10 مدارس جديدة تضم 148 فصل بتكلفة 61 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة في 31 مدرسة تضم 297 فصل بتكلفة 310 مليون جنيه .